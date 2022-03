Wetzlar (SID) - Handball-Bundesligist HSG Wetzlar hat Ex-Nationalspieler Erik Schmidt für die kommende Saison verpflichtet. Der Europameister von 2016 kommt aus der Schweiz von Kadetten Schaffhausen zu den Hessen, sein Vertrag läuft bis Juni 2024. Der 29 Jahre alte Kreisläufer hatte in der Bundesliga zuvor unter anderem für die Füchse Berlin und den SC Magdeburg gespielt.

"Er soll und muss in unserer zukunftsorientiert ausgerichteten Mannschaft kommende Saison Führung übernehmen. Ich bin überzeugt davon, dass er das aufgrund seiner Erfahrung und Persönlichkeit kann und dem Team auf und neben dem Spielfeld einiges an Stabilität geben wird", sagte Wetzlars Trainer Ben Matschke. Schmidt ersetzt am Kreis Felix Danner, der zu Balingen-Weilstetten wechselt.