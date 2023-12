Handball-Nationalspieler Paul Drux steht rund acht Monate nach seinem Achillessehnenriss vor dem Comeback. Der Rückraumspieler der Füchse Berlin wurde von Trainer Jaron Siewert in den Kader für das Auswärtsspiel beim TBV Lemgo Lippe am Samstag (19.00 Uhr/Dyn) berufen. Das teilten die Füchse am Freitag mit.

"Ich liege exakt im Plan der Ärzte, die mir sechs bis acht Monate prognostiziert hatten und ich bin sehr froh, dass die Zeit endlich vorbei ist", sagte der 28-jährige Drux. Die Rechtshänder hatte sich die Verletzung im vergangenen April beim Auswärtsspiel der Nationalmannschaft in Schweden zugezogen.

Trotz der bevorstehenden Rückkehr ist Drux keine Option für Bundestrainer Alfred Gislason bei der Heim-EM im kommenden Jahr. Der Berliner zählt nicht zum erweiterten 35er-Kader für das Turnier in Deutschland (10. bis 28. Januar 2024).