Köln (SID) - Deutschlands Handballerinnen haben sich mühelos für die Weltmeisterschaft im kommenden Winter qualifiziert. Das Team von Bundestrainer Markus Gaugisch gewann auch das Play-off-Rückspiel bei Außenseiter Griechenland deutlich mit 36:20 (20:11) und sicherte sich damit eines von 32 Tickets für die Endrunde in Dänemark, Norwegen und Schweden (30. November bis 17. Dezember).

Xenia Smits (6) und Amelie Berger (5) waren am Mittwoch in Chalkida vor nur 80 Zuschauerinnen und Zuschauern die besten Werferinnen für die Auswahl des Deutschen Handballbundes ( DHB). Beim Hinspiel in Hamm hatten die DHB-Frauen am Ostersonntag mit einem 39:13 bereits für eine Vorentscheidung gesorgt.

In der 64-jährigen WM-Geschichte war Deutschland erst zweimal (1975, 2001) nicht bei einer Weltmeisterschaft dabei. Die Teilnahme ist auch mit Blick auf einen Olympia-Startplatz von Bedeutung, da bei der WM die Tickets für die Qualifikationsturniere für Paris 2024 vergeben werden.