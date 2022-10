Berlin (SID) - Die Füchse Berlin müssen wochenlang auf ihren Top-Neuzugang Mathias Gidsel verzichten. Wie der Handball-Bundesligist am Dienstag mitteilte, verletzte sich der dänische Rückraumspieler in einem Länderspiel an der Wurfhand und fällt voraussichtlich zehn Wochen aus. Eine Operation ist beim MVP des Olympiaturniers nicht nötig.

"Der Ausfall tut uns natürlich weh, wenngleich wir einen breiten Kader haben, der das nun auffangen wird. Mathias bekommt die Zeit, die er braucht, um noch stärker zurückzukommen", sagte Geschäftsführer Bob Hanning.

Der 23 Jahre alte Shootingstar war im Sommer zu den Füchsen gekommen, 2021 war er mit Dänemark Weltmeister geworden. In der Bundesliga stehen die Berliner nach sieben Spieltagen noch ungeschlagen auf dem zweiten Tabellenplatz.