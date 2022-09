Die Rhein-Neckar Löwen haben in der Handball-Bundesliga ihre weiße Weste gewahrt und sind wieder an die Tabellenspitze gesprungen.

Köln (SID) - Die Rhein-Neckar Löwen haben in der Handball-Bundesliga ihre weiße Weste gewahrt und sind wieder an die Tabellenspitze gesprungen. Die Mannheimer siegten in einem Krimi mit 27:26 (13:11) beim Bergischen HC und gingen auch im sechsten Saisonspiel als Sieger von der Platte.

Dabei hielt der BHC die Partie bis zum Schluss offen, Niclas Kirkelökke traf erst Sekunden vor dem Ende zum Sieg für die Löwen. Der frühere Nationalmannschaftskapitän Uwe Gensheimer war mit sechs Treffern bester Werfer der Gäste.

Den ersten Saisonsieg feierte derweil der TVB Stuttgart, der sich erst vor wenigen Tagen von Trainer Roi Sanchez getrennt hatte. Dank einer starken zweiten Halbzeit gewannen die Schwaben unter Interimstrainer Michael Schweikardt mit 32:28 (13:12) gegen den TVB Lemgo Lippe.

Weiter punktlos sind hingegen GWD Minden und Aufsteiger ASV Hamm-Westfalen. Schlusslicht Minden unterlag trotz großen Kampfes der TSV Hannover-Burgdorf mit 34:35 (16:17), Hamm war beim 23:29 (10:12) gegen die HSG Wetzlar chancenlos.