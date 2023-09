Die Rhein-Neckar Löwen kommen in der Handball-Bundesliga immer besser in Schwung. Auch Flensburg erlebt einen erfolgreichen Abend.

Die Rhein-Neckar Löwen kommen in der Handball-Bundesliga immer besser in Schwung. Der Pokalsieger bezwang in Mannheim den Aufsteiger HBW Balingen-Weilstetten ohne große Mühe mit 25:21 (17:11) und sprang nach dem dritten Sieg in Folge vorerst auf den sechsten Tabellenrang.

Nach schwachem Saisonstart stehen die Löwen nach fünf Spielen mit 7:3 Punkten ordentlich da, alle weiteren Top-Teams haben bereits sechs Partien absolviert. Beste Werfer des Teams von Trainer Sebastian Hinze waren Nationalspieler Patrick Groetzki und Niclas Kirkelokke mit je sieben Treffern.

Titelkandidat SG Flensburg-Handewitt kehrte nach zuletzt zwei Remis in die Erfolgsspur zurück und besiegte den Bergischen HC in einer umkämpften Partie mit 33:28 (17:14). Die Mannschaft von Trainer Nicolej Krickau liegt mit 8:4 Zählern auf Rang vier.

Der VfL Gummersbach fuhr angeführt von Linksaußen Milos Vujovic (sieben Tore) durch ein 33:28 (13:15) gegen den HC Erlangen den dritten Saisonsieg ein und steht bei 7:7 Punkten.