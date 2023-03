Bietigheim-Bissingen (SID) - Der deutsche Handball-Meister SG BBM Bietigheim hat den Vertrag mit Kapitänin Xenia Smits (28) um eine weitere Saison bis 2024 verlängert. Das gab der Klub am Donnerstag bekannt.

"Wir sind glücklich, mit unserer Kapitänin verlängern zu können, denn auch sie hatte Angebote aus dem Ausland, welche finanziell jenseits von Gut und Böse lagen", sagte Sportdirektor Gerit Winnen über die weitere Zusammenarbeit mit der 97-maligen Nationalspielerin, die seit 2020 für Bietigheim aufläuft.

"Wir haben in den letzten Jahren gemeinsam viel erreicht, und ein Ende ist noch lange nicht in Sicht. Dazu will ich meinen Teil beitragen", sagte die in Belgien geborene Rückraumspielerin.