Magdeburg (SID) - Der deutsche Handballmeister SC Magdeburg hat sich zum Auftakt der neuen Bundesliga-Saison keine Blöße gegeben. Gegen Aufsteiger ASV Hamm-Westfalen siegte das Team von Trainer Bennet Wiegert in eigener Halle souverän mit 31:23 (16:11).

"Es war gut, dass wir gewonnen haben, zwei Punkte sind einfach wichtig am Anfang der Saison", sagte Magdeburgs Nationalspieler Philipp Weber: "Aber wir müssen uns in vielen Bereichen noch festigen." Am Mittwoch hatte der SCM im Supercup gegen Pokalsieger und Rekordmeister THW Kiel verloren (33:36).

Nachdem die Gäste aus Hamm überraschend gut in die Partie gefunden hatten und zwischenzeitlich mit 6:4 in Führung lagen, übernahm Magdeburg gegen Ende der ersten Halbzeit zunehmend die Kontrolle. In der zweiten Hälfte kam der Außenseiter dann nicht mehr näher heran.

Beste Werfer beim SCM waren der Top-Torschütze der vergangenen Saison, Omar Ingi Magnusson, mit acht Treffern sowie Weber, der fünfmal erfolgreich war. Fabian Huesmann (zehn Tore) überzeugte bei Hamm-Westfalen.