Berlin (SID) - Der deutsche Rekordmeister THW Kiel hat auf seinem Weg zur erhofften Meisterschaft in der Handball-Bundesliga einen ersten Rückschlag kassiert. Im Spitzenduell bei den Füchsen Berlin verloren die Norddeutschen am Sonntagnachmittag deutlich 26:34 (10:16). Damit riss die Serie des Teams von Trainer Filip Jicha, das seine sechs Partien zuvor allesamt gewonnen hatte. Die weiterhin verlustpunktfreien Rhein-Neckar Löwen bleiben Tabellenführer.

Kapitän Patrick Wiencek war in der mit 9000 Zuschauern ausverkauften Max-Schmeling-Halle mit sechs Treffern Kiels erfolgreichster Werfer, für die Füchse traf der serbische Nationalspieler Mijajlo Marsenic sechsmal. Für Kiel war es erst die zweite Bundesliga-Niederlage im Kalenderjahr, zuletzt hatte der THW im März verloren - ebenfalls gegen Berlin.

Die Füchse bleiben in dieser Spielzeit ungeschlagen: Die Mannschaft von Trainer Jaron Siewert gab bislang nur bei der SG Flensburg-Handewitt (31:31) einen Punkt ab.

In der Liga geht es für beide Teams erst in zwei Wochen weiter. Zuvor versammelt Bundestrainer Alfred Gislason die Nationalmannschaft für die beiden Partien am Donnerstag (19.00 Uhr) in Mannheim gegen Schweden und zwei Tage später (20.15 Uhr) in Jaen gegen Spanien.