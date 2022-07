Lemgo (SID) - Der TBV Lemgo Lippe spielt auch in der kommenden Saison international. Der Sechstplatzierte der vergangenen Saison in der Handball-Bundesliga (HBL) erhielt von der Europäischen Handballföderation (EHF) einen Startplatz für die European League. Das gab der Ex-Meister am Dienstag bekannt.

Lemgo steigt aber bereits in der ersten Qualifikationsrunde (27./28. August und 3./4. September) in den Wettbewerb ein. Neben Lemgo wird die HBL durch die Füchse Berlin, die SG Flensburg-Handewitt und FA Göppingen vertreten. Meister SC Magdeburg und der THW Kiel spielen in der Champions League" itemprop="name">Champions League.