Budapest (SID) - Die deutsche Handball-Nationalmannschaft hat in der Qualifikation zur WM 2023 eine machbare Aufgabe zugelost bekommen. Das Team von Bundestrainer Alfred Gislason trifft in den Play-off-Spielen (13. bis 17. April) auf Belarus oder die Färöer. Dies ergab die Auslosung am Samstag in Budapest. Die neun Sieger der K.o.-Duelle, die in Hin- und Rückspiel ermittelt werden, nehmen am Turnier in Polen und Schweden (12. bis 29. Januar) teil.

"Belarus ist ein sehr starker Gegner, den wir natürlich gut kennen – das beruht auf Gegenseitigkeit", sagte Gislason: "Zuerst muss aber Belarus gegen die Färöer bestehen, und die sind alles andere als leicht einzustufen."

Wahrscheinlich ist aber ein erneutes Duell mit Belarus. Den letzten Vergleich mit dem WM-17. hatte die deutsche Mannschaft in der EM-Vorrunde kürzlich mit 33:29 gewonnen. "Wie stark Belarus ist, haben wir gerade erst im Auftaktspiel der Euro erfahren. Um unseren Weg fortzusetzen, ist die WM-Qualifikation in jedem Fall unser nächstes Ziel", sagte DHB-Sportvorstand Axel Kromer.

Nächste Maßnahme der Auswahl des Deutschen Handballbundes ist nach EM-Platz 7 vom 14. bis zum 20. März aber ein Lehrgang mit zwei Länderspielen. Der den WM-Play-offs vorausgehende Lehrgang wird voraussichtlich am 11. April beginnen.

Als WM-Starter fest stehen bereits die Gastgeber Polen und Schweden, Weltmeister Dänemark, Olympiasieger Frankreich und der EM-Finalist Spanien. Die weiteren neun europäischen Teilnehmer werden in Play-off-Spielen ermittelt.

Die WM-Play-offs im Überblick:

Deutschland – Färöer.Belarus

Ukraine/Finnland – Kroatien

Italien/Slowenien – Serbien

Portugal/Schweiz – Niederlande

Österreich/Estland – Island

Griechenland/Bosnien-Herzegowina – Montenegro

Tschechien – Nordmazedonien/Rumänien

Israel/Litauen – Ungarn

Russland – Slowakei/Belgien