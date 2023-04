Der deutsche Pokalsieger Rhein-Neckar Löwen hat den schwedischen Handball-Nationalspieler Gustav Davidsson verpflichtet. Der 23 Jahre alte Rückraumspieler wechselt zur kommenden Saison vom schwedischen Erstligisten Hammarby IF nach Mannheim, er unterschrieb einen Vertrag bis 2025.

"Hier kann ich den nächsten Schritt in meiner Entwicklung angehen, mich in der stärksten Liga der Welt beweisen und sportlich wie persönlich wichtige Erfahrungen sammeln", sagte Davidsson. Der Rechtshänder gab im vergangenen Monat sein Debüt in der Nationalmannschaft des amtierenden Europameisters.

Laut Löwen-Geschäftsführerin Jennifer Kettemann passt Davidsson "perfekt in unser Anforderungsprofil. Er ist ein junger, entwicklungsfähiger Spieler, der offensiv wie defensiv einsetzbar ist."