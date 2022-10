Köln (SID) - Titelverteidiger SC Magdeburg hat bei der Klub-WM im saudi-arabischen Dammam auch sein zweites Gruppenspiel gewonnen und ist damit ins Halbfinale eingezogen. Gegen Khaleej Club Saihat aus dem Gastgeberland setzte sich der deutsche Handballmeister mit etwas Mühe 35:29 (17:14) durch. Spiel eins hatte der SCM gegen Sydney University HC 41:23 (20:8) für sich entschieden.

In der Vorschlussrunde des IHF Super Globe trifft Magdeburg am Samstag (17.00 Uhr MESZ) auf den ägyptischen Rekordmeister Al-Ahly aus Kairo. Im zweiten Halbfinale stehen sich am Samstag (19.30 MESZ) KS Kielce aus Polen mit Nationaltorwart Andreas Wolff und der spanische Champions-League-Sieger FC Barcelona gegenüber, die ebenfalls problemlos in ihren Dreiergruppen Erster geworden waren. Das Finale wird am Sonntag um 19.30 Uhr MESZ angepfiffen.

Gegen den durchaus engagiert und auf guten Niveau spielen saudischen Gegner war der schwedische Vizeweltmeister Daniel Pettersson mit neun Treffern bester Werfer der Magdeburger.