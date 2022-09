Magdeburg (SID) - Top-Torschütze, bester Spieler, Meister und Klubweltmeister: Hinter Omar Ingi Magnusson vom SC Magdeburg liegt eine denkwürdige Saison, "aber die ist vorbei", sagte der Isländer vor dem Start in die Handball-Bundesliga der Magdeburger Volksstimme: "Wir haben wieder null Punkte. Wir müssen wieder arbeiten, wenn wir gewinnen wollen. Das müssen die anderen Teams auch."

Magnusson erwartet eine "interessante Saison mit der Bundesliga und der Champions League" und "eine höhere Intensität" mit stärkeren Gegnern in der europäischen Königsklasse. "Jede Minute wird ein harter Kampf. Da müssen wir mehr investieren und das kostet Energie. Die Spiele jeden dritten Tag werden hart. Aber das gehört dazu."

Zum Bundesliga-Auftakt trifft Magnusson mit Meister Magdeburg am Sonntag (14.00 Uhr/Sky) auf den Aufsteiger ASV Hamm-Westfalen, in der Champions League geht es am 15. September in Bukarest los. "Es ist für jede Mannschaft eine Motivation, uns schlagen zu wollen", sagte Magnusson. Und persönlich? Der Titel "Welthandballer" wäre "eine große Ehre", sagte der 25-Jährige, "aber kein Ziel. Viel wichtiger ist, dass wir als Team gut funktionieren."