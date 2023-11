Wenige Tage vor dem Start in die Vorbereitung auf die Handball-WM der Frauen muss Bundestrainer Markus Gaugisch einen Ausfall verkraften. Rückraumspielerin Mia Zschocke (SCM Ramnicu Valcea/Rumänien) kann wegen einer Muskelverletzung nicht am Turnier in Schweden, Norwegen und Dänemark (29. November bis 17. Dezember) teilnehmen. Das gab der Deutsche Handballbund (DHB) am Donnerstag bekannt.

Gaugisch nominierte für sein 16-köpfiges Aufgebot Toni-Luisa Reinemann ( VfL Oldenburg) nach. Reinemann hatte im Oktober im EM-Qualifikationsspiel gegen die Ukraine in Wetzlar ihr Länderspieldebüt gegeben und stand zuletzt auch gegen Ungarn beim "Tag des Handballs" in München auf dem Feld.

Die DHB-Auswahl startet am Montag in Damp/Schleswig-Holstein in die Vorbereitung. Nach drei Trainingstagen reist die Delegation für zwei Länderspiele nach Schweden. Am 29. November bezieht der Tross in Dänemark im vom Spielort Herning 40 Kilometer entfernten Silkeborg sein WM-Quartier. Zum Auftakt wartet Japan (30. November), es folgen Vorrundenspiele gegen den Iran (2. Dezember) sowie Polen (4. Dezember/alle sportdeutschland.tv).

Das deutsche Aufgebot:

Tor: Katharina Filter (Brest Bretagne/Frankreich), Sarah Wachter ( Borussia Dortmund)

Feld: Amelie Berger (HSG Bensheim/Auerbach Flames), Jenny Behrend ( SG BBM Bietigheim), Viola Leuchter (TSV Bayer 04 Leverkusen), Maren Weigel ( TuS Metzingen), Alina Grijseels (Metz Handball/Frankreich), Annika Lott ( Thüringer HC), Xenia Smits ( SG BBM Bietigheim), Emily Bölk (Ferencvaros Budapest/Ungarn), Toni-Luisa Reinemann ( VfL Oldenburg), Antje Döll ( SG BBM Bietigheim), Johanna Stockschläder ( Thüringer HC), Meike Schmelzer (HC Dunarea Braila/Rumänien), Lisa Antl ( Borussia Dortmund), Julia Behnke ( TuS Metzingen)

Reserve: Nicole Roth ( Thüringer HC), Meret Ossenkopp ( Borussia Dortmund), Alexia Hauf ( HSG Blomberg-Lippe), Isabell Hurst (HSG Bensheim/Auerbach Flames), Mareike Thomaier (TSV Bayer 04 Leverkusen), Alicia Stolle ( Borussia Dortmund), Julia Maidhof (SCM Ramnicu Valcea/Rumänien)