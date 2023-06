Der neue deutsche Handballmeister THW Kiel wird aufgrund einer OP ohne Hendrik Pekeler in die kommende Saison starten müssen.

Der neue deutsche Handballmeister THW Kiel wird ohne Hendrik Pekeler in die kommende Saison starten müssen. Beim 31 Jahre alten Kreisläufer und Abwehrchef der Kieler ist ein Knochensporn an der linken Ferse entfernt worden. Dies teilte der THW am Mittwoch mit. Der Rekordmeister rechnet damit, "dass Hendrik im Oktober wieder auf dem Handballfeld stehen kann".

Auch THW-Kapitän Patrick Wiencek und Rückraumspieler Karl Wallinius unterzogen sich nach dem Gewinn der Meisterschaft geplanten operativen Eingriffen. Bei Wiencek wurden freie Gelenkkörperchen im linken Ellenbogen und bei Wallinius eine Verknöcherung der linken Kniescheiben-Sehne entfernt. Beide werden bei normalem Heilungsverlauf zum Vorbereitungsstart Mitte Juli zurückerwartet.