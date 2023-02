Der THW Kiel hat in der Champions League eine Niederlage kassiert und muss nun wieder um eine starke Position für die K.o.-Runde bangen.

Köln (SID) - Der deutsche Handball-Rekordmeister THW Kiel hat in der Champions League eine bittere Niederlage kassiert und muss nun wieder um eine starke Position für die K.o.-Runde bangen. Die Kieler unterlagen am Donnerstag beim ungarischen Meister Pick Szeged trotz einer starken ersten Hälfte mit 33:36 (17:14), in Gruppe B wackelt für die Kieler (12 Punkte) nun wieder der wichtige vierte Platz: Szeged liegt als Fünfter nur zwei Punkte zurück, noch zwei Spiele sind zu absolvieren.

Nur die zwei besten Teams der Achtergruppe stehen direkt im Viertelfinale, der FC Barcelona (23) und Vive Kielce (20) sind für Kiel nicht mehr zu erreichen. Die Mannschaften auf den Rängen drei bis sechs gehen zunächst in die Play-offs, je besser das Abschneiden, desto "leichter" der Gegner aus Gruppe A in der Zwischenrunde.

Nach einer intensiven, ausgeglichenen Anfangsphase konnte Kiel sich bis zur Halbzeit leicht absetzen und schien das Spiel unter Kontrolle zu haben. Kurz nach der Pause kämpfte Szeged sich allerdings heran, die Kulisse in der stimmungsvollen Pick Arena kam zurück. Elf Minuten vor Schluss ging Szeged dann in Führung und ließ sie sich nicht mehr nehmen. Sander Sagosen war mit sieben Toren Kiels bester Werfer.