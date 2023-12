Deutschlands Handballerinnen haben bei der WM den fünften Platz fest im Blick. Das Team von Bundestrainer Markus Gaugisch setzte sich am Freitag 32:26 (14:12) gegen Tschechien durch und hat schon vor dem abschließenden Duell mit den Niederlanden (Sonntag, 13.00 Uhr/Sportdeutschland.TV) die beste WM-Platzierung seit 16 Jahren sicher.

Rückraumspielerin Viola Leuchter avancierte vor rund 200 Zuschauern in der Jyske Bank Boxen im dänischen Herning mit sechs Treffern zur besten Werferin für die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB), deren Medaillentraum zwei Tage zuvor im Viertelfinale gegen Schweden (20:27) geplatzt war. Die Entscheidung über die Abschlussplatzierung fällt in der Partie am Sonntag.

Das endgültige Abschneiden bei der Weltmeisterschaft in Skandinavien entscheidet darüber, ob Deutschland im kommenden April in einem vermeintlich einfacheren Qualifikations-Turnier um das Ticket für die Olympischen Sommerspiele 2024 in Paris kämpft. Einen Platz unter den Top sechs einer WM hatte Deutschland zuletzt beim Gewinn der Bronzemedaille 2007 erreicht.