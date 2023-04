Der fünfte "Tag des Handballs" geht am 5. November in der Olympiahalle München über die Bühne.

Der fünfte "Tag des Handballs" geht am 5. November in der Olympiahalle München über die Bühne. Dies teilte der Deutsche Handballbund (DHB) am Mittwoch mit. Das Hauptaugenmerk wird bei der Veranstaltung wohl auf dem Spiel der Männer-Nationalmannschaft liegen, die sich gegen den Olympiavierten Ägypten für die zwei Monate später beginnende Heim-EM warmspielt.

Zudem trifft die Frauen-Nationalmannschaft einen Monat vor der WM am 5. November auf Ungarn, die U15-Juniorinnen des DHB treten gegen die Türkei an. "Der Tag des Handballs ist für den Deutschen Handballbund inzwischen ein absolutes Leuchtturmereignis. Wir freuen uns auf München", sagte DHB-Präsident Andreas Michelmann. Die zentralen Veranstaltungen zum Tag des Handballs fanden bisher in Frankfurt (2014), Hamburg (2017), Hannover (2019) und Düsseldorf (2021) statt.

Vorstandschef Mark Schober verspricht für den Tag des Handballs "Spitzensport und Spaß für die ganze Familie in einer Olympiahalle, die mit großen Umläufen über eine perfekte Infrastruktur für Mitmachaktionen verfügt". München habe laut Schober "schon bei der WM 2019 mit einer bestens gefüllten Olympiahalle begeistert und ist bereit für das nächste Highlight: zwei Vorrundengruppen der EHF EURO 2024." Bei der EM werden vom 11. bis zum 16. Januar unter anderem Weltmeister Dänemark und Island in der bayerischen Landeshauptstadt erwartet.