Handball-Rekordmeister THW Kiel hat seine weiße Weste in der Champions League mit Mühe gewahrt. Beim nordmazedonischen Titelträger HC Eurofarm Pelister setzte sich die Mannschaft von Trainer Filip Jicha am 3. Spieltag mit 23:20 (11:9) durch und geht ohne Verlustpunkt in die Partien gegen die weiteren Favoriten in der stark besetzten Gruppe A.

Für Kiel, das auch ohne seine abgewanderten Stars Sander Sagosen und Niklas Landin den fünften Champions-League-Erfolg anvisiert, waren Niclas Ekberg und Elias Ellefsen (jeweils fünf Tore) vor 3000 Zuschauern in Bitola die erfolgreichsten Werfer. Kiel hatte zuvor beim kroatischen Meister RK PPD Zagreb und gegen den ungarischen Vizemeister Pick Szeged deutliche Siege eingefahren.

Der THW hat eine anspruchsvolle Gruppe erwischt, weitere Gegner sind etwa Paris St. Germain, Vorjahresfinalist Industria Kielce mit Nationaltorhüter Andreas Wolff, der dänische Topklub Aalborg Handbold mit eben Niklas Landin und dem früheren Welthandballer Mikkel Hansen sowie Kolstad IL mit Sagosen.

Titelverteidiger SC Magdeburg steht nach zwei Niederlagen zum Auftakt am Mittwochabend (20.45 Uhr/Dyn und DAZN) gegen RK Celje aus Nordmazedonien bereits unter gewissem Druck.

Magdeburg und Kiel treffen in der Bundesliga am Samstag (19.00 Uhr) aufeinander. Beide Titelanwärter sind mäßig in die Saison gestartet.