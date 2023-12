Der THW Kiel ist nach seinem überwundenen Herbsttief weiter auf dem Vormarsch. Der Titelverteidiger und Rekordmeister feierte am 17. Spieltag der Handball-Bundesliga durch das 40:32 (22:19) beim ThSV Eisenach den sechsten Pflichtspielsieg in Folge. In der Tabelle liegt der THW zwei Punkte hinter dem Spitzenduo aus Magdeburg und Berlin, das aber noch jeweils zwei Spiele in der Hinterhand hat.

Niclas Ekberg, der den THW am Saisonende nach zwölf Jahren verlassen und in seine schwedische Heimat zurückkehren wird, war mit sieben Treffern der erfolgreichste Schütze vor 3150 Zuschauern.

Im zweiten Spiel des Tages setzte sich der HC Erlangen beim TVB Stuttgart mit 30:29 (15:14) durch und überholte die Schwaben in der Tabelle. Stuttgart steht nun auf dem letzten Nichtabstiegsplatz.