Hamburg (SID) - Wegen eines unklaren Befundes nach einem Coronatest muss Veit Mävers vom Handball-Bundesligisten TSV Hannover-Burgdorf auf sein Debüt im Trikot der deutschen Nationalmannschaft vorerst verzichten. Der 21-Jährige, der erstmals für das deutsche A-Team nominiert worden war, reiste vorzeitig aus dem SportCentrum Kamen-Kaiserau ab.

"Auch mit Blick auf die anderen Spieler wollten wir kein Risiko eingehen", erklärte dazu Bundestrainer Alfred Gislason. Sein Team bestreitet am Samstag (16.15 Uhr/Sport1) in Gummersbach sowie am Sonntag (17.15 Uhr/Sport1) in Kassel zwei Länderspiele gegen Ungarn.