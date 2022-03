Kamen (SID) - Nach vier kurzfristigen Absagen hat Bundestrainer Alfred Gislason für die aktuelle Lehrgangswoche der deutschen Handball-Nationalmannschaft die Rückraumspieler Juri Knorr (Rhein Neckar Löwen) und David Schmidt (Bergischer HC) nachnominiert. Beide sind auch für die beiden Länderspiele am kommenden Wochenende gegen Ungarn eingeplant. Dies teilte der Deutsche Handballbund (DHB) zum Lehrgangsstart am Montag in Kamen-Kaiserau mit.

Mit den Rückraumspielern Sebastian Heymann (Göppingen), Djibril M’Bengue (Porto), Philipp Weber (Magdeburg) und Kai Häfner (Melsungen) sind dagegen gleich vier Nationalspieler nicht dabei. Damit bestreitet Gislason die erste DHB-Maßnahme nach der Europameisterschaft im Januar zunächst mit 17 Spielern, weitere Nachnominierungen sind allerdings nicht ausgeschlossen.

Das aktuelle Aufgebot der deutschen Handball-Nationalmannschaft:

Tor: Till Klimpke (HSG Wetzlar), Andreas Wolff (Vive Kielce/POL)

Feld: Timo Kastening (MT Melsungen), Lukas Zerbe (TBV Lemgo Lippe), Marcel Schiller (Frisch Auf Göppingen), Lukas Mertens (SC Magdeburg), Jannik Kohlbacher (Rhein-Neckar Löwen), Johannes Golla (SG Flensburg-Handewitt), Tim Zechel (HC Erlangen), Juri Knorr (Rhein-Neckar Löwen), Luca Witzke (SC DHfK Leipzig), Julian Köster (VfL Gummersbach), Veit Mävers (TSV Hannover-Burgdorf), Simon Ernst (SC DHfK Leipzig), Julius Kühn (MT Melsungen), David Schmidt (Bergischer HC), Fabian Wiede (Füchse Berlin)