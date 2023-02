Mit warmen Worten gratulieren deutsche Handballgrößen aus Liga und Verband Stefan Kretzschmar zu dessen 50. Geburtstag am Freitag.

Hamburg (SID) - "Aushängeschild", "schillernde Figur", "Top-Funktionär": Mit warmen Worten gratulieren deutsche Handballgrößen aus Liga und Verband Stefan Kretzschmar zu dessen 50. Geburtstag am Freitag. "Kretzsche ist über die Jahre durch seine Art und Weise das Aushängeschild unseres Sports und einer der wichtigsten Botschafter für den Handball geworden", sagte Bundestrainer Alfred Gislason dem SID anlässlich des Ehrentages des deutschen Kult-Handballers.

Kretzschmar, der inzwischen als Sportvorstand beim Bundesliga-Tabellenführer Füchse Berlin arbeitet, absolvierte als Spieler 218 Länderspiele (821 Tore). Er wurde Vize-Europameister (2002) und Vize-Weltmeister (2003), gewann 2004 Olympia-Silber und holte mit dem SC Magdeburg die Meisterschaft und 2002 den ersten deutschen Sieg in der Champions League. Seine Spielerkarriere beendete er 2007.

Kretzschmar repräsentiere den Handball "überragend", so Gislason, der mit dem früheren Weltklasse-Linksaußen in Magdeburg zusammenarbeitete: "Kretzsche ist auffällig und verfügt über ein enormes Talent - sowohl als Spieler als auch in seiner zweiten Handball-Karriere." Zum 50. Geburtstag wünsche er Kretzschmar "von Herzen alles Gute".

Verbandspräsident Andreas Michelmann würdigte Kretzschmar als "Top-Spieler, Top-Experte und Top-Funktionär. Kretzsche ist einer der wenigen Spitzensportler, die es sowohl als aktive Athleten als auch in der Karriere danach in die Spitze ihrer Branche geschafft haben", sagte der DHB-Chef dem SID.

Kretzschmar habe "immer gewusst, Leistung und Leben miteinander zu verbinden. Er ist eine, wenn nicht die schillernde Figur des Handballs - und das verbunden mit enormer fachlicher Substanz." Michelmann wünscht dem deutschen Handball, "dass uns der Mensch Stefan Kretzschmar und die Marke Kretzsche möglichst lange erhalten bleiben".

Liga-Geschäftsführer Frank Bohmann erinnerte an den Weltklasse-Spieler, der "nicht nur polarisiert und geschillert" habe. Einen "noch viel größeren Fußabdruck für den Handball hat er aber nach seiner Metamorphose zum Handballexperten und -vermarkter erzeugt". Kretzschmar sei, so Bohmann zum SID, "einer der größten Botschafter unserer Sportart, weltweit vernetzt, geschätzt und respektiert. Sein Witz und seine Schlagfertigkeit, seine Offenheit und Zuverlässigkeit schätze ich sehr an ihm und hoffe, dass er dem Handball noch lange erhalten bleibt."