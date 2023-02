Erlangen (SID) - Der frühere Handball-Nationalspieler Steffen Fäth und der HC Erlangen gehen nach der Saison getrennte Wege. Wie der Bundesligist am Montag mitteilte, werde der auslaufende Vertrag des Europameisters von 2016 nicht verlängert.

"Der Verein hat sich natürlich mehr erhofft - und auch ich hatte mir mehr erhofft", sagte Fäth. Dafür sei er jedoch "einfach zu oft verletzt" gewesen. Seit seinem Wechsel nach Erlangen im Sommer 2020 hatte der Rückraumspieler immer wieder mit Rückschlägen zu kämpfen.

In der laufenden Spielzeit absolvierte der 32-Jährige lediglich die Hälfte der 18 möglichen Partien, in den beiden Vorjahren waren es jeweils 20 von 34 möglichen Einsätzen. Seine Zukunft ließ Fäth zunächst offen: "Ich schaue mir alle Optionen an und entscheide dann gemeinsam mit meiner Familie, wie es weitergeht."