Eugene (SID) - US-Sprintstar Sha'Carri Richardson hat die Qualifikation für das 100-Meter-Rennen bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften verpasst. Die Goldkandidatin schied bei den US-Trials in Eugene bereits im Vorlauf aus und hat nun keine Chance mehr auf ein WM-Ticket auf der kürzesten aller Sprintstrecken.

Richardson bleibt an diesem Wochenende noch die Chance über 200 Meter, es ins US-Team für den ebenfalls in Eugene stattfindenden Saison-Höhepunkt vom 15. bis 24. Juli zu schaffen. Dafür muss die 22-Jährige einen der ersten drei Plätze belegen. Über die 100 Meter wurde sie nach für sie schwachen 11,31 Sekunden in ihrem Lauf Fünfte und landete in der Gesamtwertung abgeschlagen auf Rang 23.

"5. Platz. Oh, mein Gott. Ich bin von der Hitze gebrochen. Wir müssen zurückschlagen", schrieb Richardson bei Instagram. Im vergangenen Jahr hatte Richardson die 100 Meter bei den US-Freiluftmeisterschaften noch gewonnen. Ihr Traum von einer olympischen Medaille in Tokio platzte allerdings nach einer Sperre wegen Marihuana-Konsums.

Im Männersprint setzte unterdessen Fred Kerley ein Ausrufezeichen. Der 27 Jahre alte Silbermedaillengewinner von Tokio legte in 9,83 Sekunden eine neue Weltjahresbestzeit auf die Bahn von Hayward Field. Kerley verbesserte die bisherige 2022-Bestmarke des Kenianers Ferdinand Omanyala vom 7. Mai um zwei Hundertstelsekunden.