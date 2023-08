Christina Hering hatte bei der WM in Budapest keine Chance auf die Teilnahme am Endlauf über 800 m.

Christina Hering ( München) hatte bei der WM in Budapest keine Chance auf die Teilnahme am Endlauf über 800 m. Die EM-Siebte schied am Freitag im Halbfinale in 2:01,66 Minuten aus. Für die 28-Jährige war bereits das erneute Überstehen des Vorlaufs wie im Vorjahr in Eugene ein Erfolg.

Die zweite deutsche Starterin Majtie Kolberg ( Ahrweiler) war anders als 2022 nicht ins Halbfinale eingezogen und in 2:01,41 Minuten in der ersten Runde gescheitert.