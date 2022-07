Eugene (SID) - Der Äthiopier Tamirat Tola hat bei der Leichtathletik-WM in Eugene Gold im Marathon gewonnen. Der Vizeweltmeister von London 2017 setzte sich am frühen Sonntagmorgen nach 42,195 km mit dem Meisterschafts-Rekord von 2:05:36 Stunden durch. Die bisherige Bestmarke hatte der Kenianer Abel Kirui 2009 in Berlin (2:06:54) erzielt.

"Ich habe aus meinem Fehler 2017 gelernt und habe alles sichergestellt, dass mir das nicht mehr passiert", sagte Tola. Vor fünf Jahren hatte er im Kampf um Gold zu forsch attackiert und hatte mit Mühe noch Silber retten können.

Als Zweiter machte Mosinet Geremew (2:06:44) bei perfekten Bedingungen (14 Grad, leichter Wind) auf dem Rundkurs einen äthiopischen Doppelsieg perfekt und holte wie 2019 in Doha Silber. Bronze ging an den Olympiadritten Bashir Abdi aus Belgien (2:06:48).

Titelverteidiger Lelisa Desisa (Äthiopien) gab kurz vor der 30-km-Marke auf. Der Kenianer Geoffrey Kamworor kam als bester Läufer der großen Marathon-Nation auf Platz fünf (2:07:14).

Tom Gröschel ( Rostock) hatte schon recht früh den Anschluss verloren und kam am Ende in 2:14:57 Stunden auf Platz 43. Der deutsche Rekordhalter Amanal Petros (Wattenscheid) war nicht am Start und konzentriert sich stattdessen ganz auf die Heim-EM in München (15. bis 21. August).

Für Kenia waren in Eugene nur zwei Läufer am Start: Lawrence Cherono, Olympiavierter beim Rennen in Sapporo, wurde erst am Samstag wegen eines Dopingvergehens suspendiert. Bei dem 33-Jährigen war in einer Trainingskontrolle am 23. Mai eine verbotenen Substanz nachgewiesen worden.