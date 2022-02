Hamburg (SID) - Die deutschen Marathon-Asse um Melat Kejeta (Kassel) und Amanal Petros (Wattenscheid) wollen aus Angst vor einem Hitzerennen die Startzeiten bei der kommenden Leichtathletik-EM verschieben lassen. Um die Organisatoren des europäischen Verbandes European Athletics (EAA) und der Münchner Olympiapark GmbH unter Druck zu setzen, wurde dafür eine Online-Petition gestartet. Unterstützung erhalten die Olympia-Sechste Kejeta und Co. zudem vom Deutschen Leichtathletik-Verband (DLV). Nach derzeitigem Stand ist der Marathon der Frauen am 15. August um 10:30 Uhr, der für die Männer um 11:30 Uhr geplant.

"Wir können die Athletinnen und Athleten sehr gut verstehen, denn im August kann es in München zur Mittagszeit schon mal bis zu 30 Grad und mehr warm werden. Ein Hitzerennen sollten wir deshalb im Sinne der Gesundheit der Athleten unbedingt vermeiden", sagte DLV-Präsident und EAA-Council-Mitglied Jürgen Kessing. Und der DLV-Vorstandsvorsitzende Idriss Gonschinska meinte: "Wenn der Marathon in die frühen Morgenstunden verlegt würde, dann würde es mit Sicherheit keine gesundheitlichen Risiken durch eine mögliche Hitzewelle geben. Wir hoffen noch immer, auf der Gesprächsebene eine athletenfreundliche Lösung zu erreichen."

Zuletzt hatten die Hitzerennen bei der WM 2019 in Katar für Aufregung gesorgt. Bei den Olympischen Spielen in Japan im Vorjahr wurden die Marathon- und Geher-Wettkämpfe aus Angst vor hohen Temperaturen nicht in Tokio sondern Sapporo ausgetragen.