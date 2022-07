Eugene (SID) - Der US-amerikanische Zehnkampfstar Garrett Scantling ist wegen eines Verstoßes gegen die Anti-Doping-Richtlinien suspendiert und von der WM in Eugene ausgeschlossen worden. Dies gab die nationale Anti-Doping-Agentur USADA am Donnerstag bekannt, ohne Details zum Fall zu nennen.

Der 29 Jahre alte Scantling, Vierter bei Olympia 2021 in Tokio, wäre mit einer Saisonleistung von 8867 Punkten als Jahresweltbester als einer der Topfavoriten am Samstag und Sonntag in Eugene ins Rennen gegangen.

