München (SID) - Alexandra Burghardt (Burghausen) ist beim Goldlauf von Mujinga Kambundji bei der Heim-EM in München über 200 m auf Platz acht gelaufen. Die 28-Jährige lief im Finale 23,24 Sekunden, am Sonntag will Burghardt mit der Staffel über 4x100 m um Gold kämpfen. Bei den Olympischen Winterspielen in Peking hatte sie als Bob-Anschieberin Silber geholt.

"Es ist schade, aber am Ende hat mir echt die Kraft gefehlt", sagte Burghardt im ZDF. "Das war echt ein Mörderprogramm. Jetzt will ich noch die Staffel unterstützen."

Die Schweizerin Kambundji war in 22,32 Sekunden nicht zu schlagen und entthronte Titelverteidigerin Dina Asher-Smith (22,43/Großbritannien). Am Dienstag war Kambundji hinter Gina Lückenkemper Vize-Europameisterin über 100 m geworden. Bronze holte die Dänin Ida Karstoft mit 22,72 Sekunden.

Jessica-Bianca Wessolly (Mannheim) war ebenso wie die im Vorfeld als Medaillenanwärterin gehandelte Corinna Schwab (Chemnitz) im Halbfinale ausgeschieden.

100-m-Europameisterin Lückenkemper hatte 2016 mit Bronze die bisher letzte Medaille für Deutschland über die halbe Stadionrunde gewonnen. 1990 ging letztmals Gold an eine deutsche Sprinterin - damals gewann Katrin Krabbe in Split für die DDR.