Köln (SID) - Die kenianische Ex-Weltmeisterin Ruth Chepngetich ist beim Chicago-Marathon nur knapp am Weltrekord vorbeigelaufen. Die 28-Jährige triumphierte am Sonntag in 2:14:18 Stunden und erzielte damit die zweitbeste Zeit der Geschichte. Zur drei Jahre alten Bestmarke ihrer Landsfrau Brigid Kosgei (2:14:04), ebenfalls in Chicago erreicht, fehlten ihr lediglich 14 Sekunden.

Chepngetich hatte bereits 2021 in der "Windy City" triumphiert. Bei den Männer siegte ihr Landsmann Benson Kipruto, der in 2:04:24 Stunden den neun Jahre alten Streckenrekord von Dennis Kimetto (2:03:45) um 39 Sekunden verfehlte.