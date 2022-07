Eugene (SID) - Wang Jianan hat als erster Chinese WM-Gold im Weitsprung geholt. Der 25-Jährige fing in Eugene im letzten Durchgang mit 8,36 m den bis dahin führenden Griechen Miltiadis Tentoglou (8,32), der nach Olympia-Gold von Tokio den nächsten großen Coup knapp verpasste. Bronze ging an den Schweizer Simon Ehammer (8,16). Gastgeber USA ging leer aus.

Damit ging Weitsprung-Gold zum fünften Mal in Folge nicht an die große Weitsprung-Nation. Zuletzt hatte Dwight Philips 2011 für die USA gewonnen. Ein deutscher Weitspringer war in Eugene nicht am Start.