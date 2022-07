Bei der Leichtathletik-WM in Eugene/Oregon hat es einen großflächigen Corona-Ausbruch im japanischen Marathon-Team gegeben.

Eugene (SID) - Bei der Leichtathletik-WM in Eugene/Oregon hat es einen großflächigen Corona-Ausbruch im japanischen Marathon-Team gegeben. Wie der Weltverband World Athletics und die Organisatoren mitteilten, haben sich sieben Teammitglieder infiziert, darunter zwei Athleten oder Athletinnen sowie der Cheftrainer.

Weitere Einzelheiten über die Identität wurden nicht mitgeteilt. Die betroffenen Personen haben sich in Isolation begeben. Der Männer-Marathon findet am Sonntagmorgen, das Frauen-Rennen am Montag (jeweils 6.15 Uhr Ortszeit/15.15 Uhr MESZ) statt.