München (SID) - Erster Coronafall im Team der deutschen Leichtathleten bei der EM in München: Siebenkämpferin Sophie Weißenberg wurde positiv getestet. Das gab der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) am Freitag bekannt. Bereits am Donnerstagabend war die 24-Jährige "aufgrund von Erkältungs- und Erschöpfungssymptomen" nicht mehr zu den abschließenden 800 m angetreten.