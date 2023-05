100-m-Weltmeister Fred Kerley (USA) hat sich beim Auftakt der Diamond League in Doha den Sieg im 200-m-Sprint gesichert.

100-m-Weltmeister Fred Kerley ( USA) hat sich beim Auftakt der Diamond League in Doha den Sieg im 200-m-Sprint gesichert. Der 27 Jahre alte US-Amerikaner, zuletzt wiederholt wegen seiner Social-Media-Fehde mit 100-m-Olympiasieger Lamont Marcell Jacobs ( Italien) in den Schlagzeilen, setzte sich in 19,92 Sekunden vor seinem Landsmann Kenneth Bednarek (20,11) und Aaron Brown aus Kanada (20,20) durch.

Währenddessen hatte Speerwurf-Europameister Julian Weber bei seiner ersten Standortbestimmung der Saison mit der Medaillenvergabe nichts zu tun. Der Deutsche Meister aus Mainz kam beim Meeting in Katars Hauptstadt im zweiten Versuch auf 82,62 Meter und wurde Vierter. Gold ging mit 88,67 Metern an Olympiasieger Neeraj Chopra aus Indien, hauchdünn vor dem Tschechen Jakub Vadlejch (88,63 m). Dritter wurde Weltmeister Anderson Peters (85,88 m) aus Grenada.

5000-Meter-Europameisterin Konstanze Klosterhalfen belegte in ihrem ersten Diamond-League-Rennen über 1500 Meter seit 2019 in einem starken Feld nach 4:05,63 Minuten Rang neun. Der Sieg ging an Olympiasiegerin Faith Kipyegon (3:58,57) aus Kenia vor den Äthiopierinnen Diribe Welteji (3:59,34) und Freweyni Hailu (4:00,29).

Über die 100 Meter setzte sich die US-Amerikanerin Sha'Carri Richardson in 10,76 Sekunden vor Staffel-Olympiasiegerin Shericka Jackson aus Jamaika (10,85 sek) und der früheren 200-m-Weltmeisterin Dina Asher-Smith (Großbritannien/10,98) durch.