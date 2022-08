Lausanne (SID) - Lauf-Ass Konstanze Klosterhalfen ( Leverkusen) ist gut eine Woche nach ihrem EM-Triumph von München mit einer unauffälligen Leistung in den Leichtathletik-Alltag zurückgekehrt. Die 25-Jährige lief beim Diamond-League-Meeting in Lausanne am Freitag über 3000 Meter auf Rang 12, in 8:45,36 Minuten blieb sie über ihrer Saisonbestleistung (8:40,44). In der vergangenen Woche hatte Klosterhalfen sich über 5000 Meter zur Europameisterin gekürt.

Am Freitag in Lausanne lief Francine Niyonsaba (Burundi) mit dem Meeting-Rekord von 8:26,80 Minuten zum Sieg. Doppel-Olympiasiegerin Sifan Hassan aus den Niederlanden (8:28,28) knickte um, geriet damit zeitweise aus dem Tritt und wurde letztlich Vierte.

Ex-Europameister Mateusz Przybylko spielte bei den Hochspringern auch in der Schweiz keine der Hauptrollen. Der Leverkusener, bei der EM in München Sechster, landete am Freitag mit übersprungenen 2,20 m auf dem siebten Platz. Der EM-Dritte Andrij Prozenko aus der Ukraine gewann mit 2,24 m, Europameister und Olympiasieger Gianmarco Tamberi aus Italien (2,20 m) wurde nur Fünfter.

Über 1500 Meter bewies Jakob Ingebrigtsen erneut seine Klasse, der Norweger gewann mit der Weltjahresbestleistung von 3:29,05 Minuten vor Afrikameister Abel Kipsang aus Kenia.