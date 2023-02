Die dreifache Leichtathletik-Europameisterin Femke Bol (Niederlande) hat sich beim Hallen-Meeting in Boston in bestechender Frühform präsentiert.

Köln (SID) - Die dreifache Leichtathletik-Europameisterin Femke Bol aus den Niederlanden hat sich beim Hallen-Meeting in Boston in bestechender Frühform präsentiert. Die 23-Jährige, die bei der EM im vergangenen Sommer Gold über 400 m, 400 m Hürden und mit der 4x400-m-Staffel gewonnen hatte, stellte über die selten gelaufene 500-m-Distanz mit 1:05,63 Minuten eine Weltbestzeit auf. Weltrekorde werden über diese Strecke nicht geführt. Bol ist die erste Läuferin, die unter 1,06 Minuten blieb.

"Ich dachte, ich sei zu langsam", sagte Bol, die im Freien mit 52,03 Sekunden Europarekordlerin über die 400 m ist. Bei Olympia in Tokio hatte sie Bronze über die Hürdendistanz gewonnen, bei der WM ein Jahr später in Eugene gewann sie zweimal Silber.

Vor den Augen von Weltverbandspräsident Sebastian Coe stellte 110-m-Hürden-Weltmeister Grant Holloway aus den USA in 7,38 Sekunden eine Jahres-Weltbestzeit über die 60 m Hürden auf. Der 25-Jährige verfehlte damit seinen eigenen Weltrekord um neun Hundertstelsekunden. Über 60 m setzte sich in einem Fotofinish der dreimalige Weltmeister Noah Lyles in 6,51 Sekunden vor seinem zeitgleichen US-Landsmann Trayvon Brommel durch.