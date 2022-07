Olympiasieger Pedro Pablo Pichardo (Portugal) hat sich bei der Leichtathletik-WM in Eugene Dreisprung-Gold gesichert.

Eugene (SID) - Olympiasieger Pedro Pablo Pichardo (Portugal) hat sich bei der Leichtathletik-WM in Eugene Dreisprung-Gold gesichert. Der 29-Jährige setzte sich im Finale mit 17,95 m vor Hugues Fabrice Zango aus Burkina Faso (17,55) und dem Chinesen Zhu Yaming (17,31) durch. Für sein Geburtsland Kuba hatte Pichardo bereits 2013 und 2015 WM-Silber geholt.

Ex-Europameister Max Heß (Chemnitz) war knapp in der Qualifikation gescheitert, mit 16,64 m fehlten ihm vier Zentimeter zum Finaleinzug. US-Star Christian Taylor, zuletzt dreimal in Folge Weltmeister, war ebenfalls in der Qualifikation ausgeschieden.