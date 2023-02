Berlin (SID) - Stabhochsprung-Überflieger Armand Duplantis (23) peilt in dieser Hallensaison mit aller Macht seinen nächsten Weltrekord an. "Das hat höchste Priorität", sagte der Olympiasieger, Weltmeister und Europameister aus Schweden vor dem ISTAF Indoor in Berlin (Freitag, ab 17.45 Uhr/Eurosport). Er habe seine Meetings in diesem Winter ganz bewusst danach ausgewählt, um seinen eigenen "Weltrekord zu brechen", sagte Duplantis, der im vergangenen Sommer mit 6,21 m WM-Gold geholt hatte.

Während Duplantis seinen Start bei der Hallen-EM (2. bis 5. März) weiterhin offen lässt, deutete Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo (29) in Berlin an, dass sie in knapp einem Monat auf Medaillenjagd gehen will. "Der Start ist sehr wahrscheinlich in Istanbul. Das ist ein Titel, den ich bisher nicht gewonnen habe", sagte die Weltmeisterin, die vor knapp zwei Wochen in Düsseldorf mit 6,83 m in die Saison eingestiegen war: "In Berlin will ich da anfangen, wo ich in Düsseldorf aufgehört habe."

Duplantis hatte bei seinem Saisoneinstieg starke 6,10 m hingelegt - das hatte vor dem Superstar der Szene noch niemand geschafft. "Schon da hatte ich das Gefühl, dass ich nah dran war", sagte er über den Weltrekord. Für die 6,22 m müsse er nur "noch ein bisschen schneller im Anlauf" sein und "ein bisschen mehr Energie" in den Sprung legen. Das ISTAF Indoor mit den rund 11.000 Fans in der Halle biete nun "fantastische Rahmenbedingungen" für den Weltrekord.