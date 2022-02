Sprinterin Gina Lückenkemper will beim ISTAF Indoor in Düsseldorf weiter Tempo aufnehmen und ist heiß auf das Duell mit Topläuferin Ewa Swoboda.

Düsseldorf (SID) - Sprinterin Gina Lückenkemper (Berlin) will beim ISTAF Indoor in Düsseldorf (Sonntag, Sport1/15.00 Uhr) weiter Tempo aufnehmen und ist heiß auf das Duell mit Topläuferin Ewa Swoboda (Polen). "Hoffentlich kann ich sie ein bisschen ärgern", sagte Lückenkemper mit Blick auf die Nummer eins der Welt derzeit. Dass Swoboda die 60 m zuletzt in 7,00 Sekunden gelaufen ist, sei eine "unfassbar krasse Hausnummer", sagte Lückenkemper.

Die Vize-Europameisterin über 100 m hatte sich selber in diesem Winter von 7,33 auf 7,22 Sekunden gesteigert, eine mögliche Zeit von 7,11 Sekunden in Düsseldorf "wäre extrem genial", sagte Lückenkemper. Vor bis zu 4000 zugelassenen Fans tritt zudem Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo in ihrer Paradedisziplin an.