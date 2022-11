Köln (SID) - Voller Einsatz für das Klima: Der Franzose Nicolas Vandenelsken läuft 100 Marathons an 100 aufeinanderfolgenden Tagen, um das Bewusstsein der Menschen für das wichtige Thema zu schärfen. Am 3. September ist Vandenelsken in Montargis gestartet, am Samstag stand die 85. Etappe auf dem Programm. Seine Route endet am 11. Dezember und bildet ein Herz auf der Landkarte.

"Ich tue meinem Körper das an, was wir dem Planeten antun", sagte Vandenelsken, der 4200 Kilometer bewältigen will. Er wünscht sich in Klimafragen ein Umdenken. "Wir müssen bei Sportveranstaltungen den Respekt vor der Unversehrtheit der Natur berücksichtigen", sagte der Dauerläufer. Seine Hoffnung: "Die Welt von morgen ersetzt Wettbewerb durch gegenseitige Hilfe, Profit durch Gesundheit, Profitabilität durch Emotionen, Individualismus durch Solidarität", schrieb der Öko-Abenteurer bei Instagram.

Vandenelsken will Veränderung. "Skipisten in Nordfrankreich mit Kunstschnee: Das geht nicht mehr", schrieb er etwa. Auch bei der Tour de France müsse es Anpassungen geben: "Mehr als 400 Autos bei großen Radrennen für 150 bis 200 Fahrer: Das geht nicht mehr."