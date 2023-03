Freiburg (SID) - Marathon-Europameister Richard Ringer hat sich den deutschen Meistertitel im Halbmarathon gesichert. Der 34-Jährige vom LC Rehlingen gewann am Sonntag in Freiburg 1:01:44 Stunden und kam knapp vor Ex-Meister Simon Boch (LG Regenburg/1:01:54) ins Ziel. Dritter wurde Lokalmatador Filmon Teklebrhan vom LAC Freiburg in 1:02:17 Stunden.

Bei den Frauen triumphierte Miriam Dattke in 1:10:47 Stunden, sie verwies ihre Regensburger Vereinskollegin Domenika Mayer (1:11:27) und Fabienne Königsstein (1:12:00) von der MTG Mannheim auf die Plätze. Für Dattke war es der bereits dritte DM-Titel im Halbmarathon. Sie hatte sich bereits 2019 und 2021 durchgesetzt.