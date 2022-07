Brooke Andersen hat bei der Leichtathletik-WM in Eugene Gold im Hammerwurf gewonnen und damit Gastgeber USA das nächste Gold beschert.

Eugene (SID) - Brooke Andersen hat bei der Leichtathletik-WM in Eugene Gold im Hammerwurf gewonnen und damit Gastgeber USA das nächste Gold beschert. Die 26-Jahre alte Olympiazehnte von Tokio setzte sich am Sonntagmittag (Ortszeit) mit 78,96 m vor der Kanadierin Camryn Rogers (75,52) durch.

Bronze ging durch Janee Kassanavoid (74,86) ebenfalls an die USA, die am Auftakttag bereits durch 100-m-Sprinter Fred Kerley und Kugelstoßerin Chase Ealey Titel gewonnen hatten. Die deutsche Meisterin Samantha Borutta (Frankfurt) war in der Qualifikation ausgeschieden.

DeAnna Price ( USA), Weltmeisterin 2019 in Doha, hatte ihren Start bei der Heim-WM wegen Trainingsrückstandes abgesagt. Auch die erfolgreichste Hammerwerferin der Geschichte fehlte: Weltrekordlerin Anita Wlodarczyk aus Polen, die 2015 und 2017 siegte, hatte sich bei der Verfolgung eines Autodiebes eine Verletzung zugezogen.