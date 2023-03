Hannover (SID) - Der deutsche Rekordhalter Amanal Petros aus Berlin hat mit einem neuen Streckenrekord den City-Marathon von Hannover gewonnen und dabei auch die Olympianorm von 2:08:10 Stunden geknackt. Der 27-Jährige kam nach 2:07:02 Stunden ins Ziel, verpasste damit aber seine eigene nationale Bestmarke (2:06:27) deutlich.

Der in Eritrea geborene Langstreckenläufer hatte sich nach 35 Kilometern von seinen letzten Verfolgern abgesetzt und lief von da an ein einsames Rennen gegen die Uhr. "Ich hatte mir gewünscht, dass ich deutschen Rekord laufe, aber ich war monatelang in Kenia und das Trainingslager war anstrengend", sagte Petros.

Für seinen Auftritt in der niedersächsischen Landeshauptstadt kassierte Petros ein Preisgeld von insgesamt 16.000 Euro. Mit 15 Sekunden Rückstand auf den Sieger belegte Denis Chirchir aus Kenia den zweiten Platz, gefolgt von seinem Landmann Frederick Kibii.

Ebenfalls mit einem neuen Streckenrekord von 2:25:45 Stunden gewann Vize-Europameisterin Matea Parlov Kostro das Frauenrennen. Auch die 30 Jahre alte Kroatin unterbot die Olympianorm (2:26:50).