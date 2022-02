Berlin (SID) - Sprint-Olympiasieger Marcell Jacobs hat beim ISTAF Indoor in Berlin das erste Rennen nach seinem Überraschungscoup von Tokio gewonnen. Über 60 m siegte der Italiener am Freitag in 6,51 Sekunden. Zweiter wurde Arthur Cisse (Elfenbeinküste/6,60 Sekunden) vor Jimmy Vicaut (Frankreich/6,61 Sekunden). Jacobs hatte bei den Sommerspielen in Tokio im Vorjahr in 9,80 Sekunden unerwartet die Goldmedaille über 100 m geholt.