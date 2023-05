Auch das zweite geplante und mit Spannung erwartete Duell zwischen 100-m-Olympiasieger Marcell Jacobs ( Italien) und Weltmeister Fred Kerley ( USA) fällt aus. Jacobs sagte seinen Start für das Diamond-League-Meeting am Freitag in Florenz erneut wegen Rückenbeschwerden ab. "Der Genesungsprozess von Jacobs scheint nach den Problemen, die in den letzten Tagen aufgetreten sind, noch nicht vollständig abgeschlossen zu sein", teilte der italienische Leichtathletik-Verband mit.

Jacobs hatte bereits vergangene Woche in Rabat, wo er gegen Kerley hätte antreten sollen, wegen eines Problems mit dem Rückennerv passen müssen. Die beiden Top-Sprinter hatten die Duelle im Vorfeld kräftig angeheizt - via Social Media schickten sie verbale Giftpfeile hin und her. Schon vor dem Rennen in Rabat meinte Kerley: "Ich hoffe, dass er sich nicht wegduckt und zum Rennen antritt." Danach gewann der 28-Jährige in 9,94 Sekunden.

Kerley und Jacobs sind seit dem Finale der Olympischen Spiele 2021 in Tokio nicht mehr gegeneinander angetreten, damals setzte sich Jacobs knapp durch und holte überraschend Gold. Bei der WM in Eugene war Jacobs verletzungsbedingt nicht mehr zum Halbfinale angetreten. In diesem Jahr werden die Weltmeisterschaften vom 19. bis 27. August in Budapest ausgetragen.