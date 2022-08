München (SID) - Laufass Konstanze Klosterhalfen hat bei der Heim-EM in München das Podest über 10.000 m verfehlt. Die Leverkusenerin belegte am Montagabend im Olympiastadion in 31:05,21 Minuten den vierten Platz. Gold sicherte sich die Türkin Yasemin Can (30:32,57) vor der Britin Eilish McColgan (30:41,05) und Titelverteidigerin Lonah Chemtai Salpeter aus Israel (30:46,37).

"Ich hatte mir das ein bisschen anders vorgestellt. Deswegen ist auch ein Stück Enttäuschung dabei. Leider konnte ich bei der Tempoverschärfung nicht mitgehen", sagte die deutsche Rekordhalterin, die in München auch für die 5000 Meter gemeldet ist, im ZDF.

Die 25-jährige Klosterhalfen hatte sich Ende Juni mit dem Coronavirus infiziert und war bei der WM in Eugene entkräftet im Vorlauf über 5000 m ausgeschieden. Vor dem Heimpublikum präsentierte sich die Rheinländerin wieder in besserer Form, konnte beim Antritt der Türkin sieben Runden vor Schluss aber nicht mehr mithalten.

Olympiasiegerin Sifan Hassan (Niederlande) hatte auf einen Start in München verzichtet. Alina Reh (Berlin), EM-Dritte von Berlin, belegte den achten Platz (32:14,02).