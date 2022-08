Lauf-Ass Konstanze Klosterhalfen (Leverkusen) hat in München als erste Deutsche EM-Gold über 5000 m gewonnen.

München (SID) - Lauf-Ass Konstanze Klosterhalfen (Leverkusen) hat in München als erste Deutsche EM-Gold über 5000 m gewonnen. Die 25-Jährige setzte sich im Münchner Olympiastadion nach einer starken Vorstellung in 14:50,47 Minuten deutlich vor 10.000-m-Europameisterin Yasemin Can aus der Türkei (14:56,91) und 10.000-m-Vize-Europameisterin Eilish McColgan aus Großbritannien (14:59,34) durch. Es war zugleich die erste EM-Medaille für eine deutsche Läuferin über diese Distanz.

"Unglaublich", sagte Klosterhalfen am Stadionmikrofon: "Das war einer der schönsten Läufe in meinem Leben."

Klosterhalfen, WM-Dritte über die 5000 m von 2019, hatte sich im Juni mit dem Coronavirus infiziert. Geschwächt von der Erkrankung war die deutsche Rekordhalterin bei der WM in Eugene im Vorlauf ausgeschieden. Zuletzt kam Klosterhalfen aber wieder besser in Form, am Montag war sie im Olympiastadion Vierte über 10.000 m geworden - und blieb dabei nur dreieinhalb Sekunden über ihrem deutschen Rekord. Jetzt rannte sie zu ihrer ersehnten Medaille.