Leo Köpp (Berlin) ist bei der Heim-EM in München über die 20 km in die Top Ten gegangen. Der 24 Jahre alte Jura-Student wurde nach 1:21:36 Stunden Neunter und war damit bester Deutscher. Karl Junghannß (1:28:21/Erfurt) wurde nach einer 2-Minuten-Zeitstrafe 20., Nils Brembach (Potsdam) wurde disqualifiziert und weinte danach bittere Tränen.

München (SID) - Leo Köpp (Berlin) ist bei der Heim-EM in München über die 20 km in die Top Ten gegangen. Der 24 Jahre alte Jura-Student wurde nach 1:21:36 Stunden Neunter und war damit bester Deutscher. Karl Junghannß (1:28:21/Erfurt) wurde nach einer 2-Minuten-Zeitstrafe 20., Nils Brembach (Potsdam) wurde disqualifiziert und weinte danach bittere Tränen.

"Bester Deutscher, ich habe für das Team alles gegeben - da kann man sich nur freuen", sagte Köpp in der ARD: "Das Beste waren die Münchner, die Stimmung war phänomenal hier in der Innenstadt." In der Zukunft will er auch um die Medaillen mitkämpfen: "Im Leistungssport sind unsere Träume immer ganz oben. Ich habe noch viele Jahre vor mir."

Der Spanier Alvaro Martin verteidigte seinen Titel in 1:19:11 Stunden und setzte sich vor dem WM-Dritten Perseus Karlström aus Schweden (1:19:23) durch. Bronze holte Martins Landsmann Diego Garcia Carrera (1:19:45). Olympiasieger Massimo Stano (Italien) landete nur auf Platz acht.

Das deutsche Trio hatte schon vor der Hälfte des Rennens den Anschluss an die Spitze verloren. Brembach erhielt wie Junghannß zunächst eine 2-Minuten-Zeitstrafe, kurz danach wurde er aus dem Rennen genommen. "So etwas ist mir noch nie passiert. Es tut mir wahnsinnig leid", sagte der Sportsoldat.

Am Dienstag hatte Christopher Linke (Potsdam) Silber über die 35 km gewonnen.